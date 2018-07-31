До саммита РФ, ФРГ, Франции и Турции осталась неделя

Анонсировал встречу президент солнечной страны

Конгресс четырех стран намечен на 7 сентября, известил сегодня, 31 июля, спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. По его словам, новость сообщил турецкий лидер Реджеп Эрдоган в африканском Нью-Йорке.

"Предложение о проведении саммита Россия, Германия, Франция и Турция 7 сентября было озвучено Эрдоганом в Йоханнесбурге. Есть очень большие шансы, что это мероприятие состоится в назначенные сроки", – заявил Лаврентьев ТАСС.