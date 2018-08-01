В программу Собянина войдут планы развития 146 районов Москвы

Они сформируют "Мой район"

Рабочий август действующего мэра столицы начался с круглого стола с экспертами. На нем собравшиеся обсуждали проект развития всех 146 районов города, который вместе с предложениями москвичей, войдет в предвыборную программу Сергея Собянина. Затем на их основе будет сформирован "Мой район" – новая идея столичных властей.

"К нам поступает большое количество наказов, их собирают волонтеры, они поступают в штаб. Я сам встречаюсь очень много в районах. И на основании того запроса, который я слышу и родилась идея создания программы под условным названием "Мой район". Мне кажется, эта идея очень интересная и конструктивная. Обобщив огромный массив предложений, мы увидели, что большинство из них концентрируются на проблемах конкретных микрорайонов, конкретных районов, конкретных территорий", – заявил Собянин.

Комплексное развитие районов, уверен столичный градоначальник, помогает правительству значительно быстрее продвигаться к поставленной цели, которая заключается в создании равных возможностей для москвичей. Это касается образования школьников, лечения, транспортной доступности и уровня благоустройства, – всего того, о чем неоднократно говорил кандидат в мэры.

"Казалось, этого бы и достаточно. Но, если смотреть в среднем "по больнице", в среднем по городу, то все замечательно. Но в отдельных районах не хватает поликлиники, в другом районе – детского дошкольного учреждения, в третьем нет своего парка, в четвертом не хватает культурной или спортивной организации", – пояснил мэр Москвы, добавив, что все в столице должны жить "на-равных", независимо от места проживания.

"В среднем эту проблему не решить, ее надо решать в привязке к конкретному району так, чтобы в каждом районе была своя комплексная программа, в том числе важно развитие общественных пространств районов, благоустройство", – отметил Собянин.

"Мой район" – новая программа, которая требует внимания и детальной настройки, подчеркнул градоначальник. Запросы горожан будут влиять на ее обновление, утверждаться она будет на год вперед. Это, считает Собянин, позволит подкрепить исполнение программы финансированием и организационными возможностями города.

"Очень важно, чтобы эта программа была не формальной и не на выборный период кампании и не утверждалась раз и навсегда, а была живой программой, куда можно постоянно догружать те запросы, которые возникают у жителей конкретного района, теми идеями, которые возникают в процессе реализации тех или иных программ", – сообщил участник предвыборной гонки.

Как будет выглядеть тот или иной район столицы, где не хватает спортплощадок, детсадов или парковок, – насущные вопросы необходимо обсуждать непосредственно с жителями, считает Собянин, чем он и планирует заняться.

"Благоустроить – это, по сути, спланировать, спроектировать и обсудить с жителями строительство целого нового города. Очень важно сделать качественный проект. Можно сказать, это будет идеальный район, когда мы заново переосмыслим всю его структуру", – заверил Сергей Семенович.

Программу "Мой район" одобрили собравшиеся эксперты. Среди них были ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, архитектурный критик Григорий Ревзин, депутаты нескольких районов Москвы, президент Института экономики города Надежда Косарева, председатель Ассоциации муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин.

Эта встреча вторая. На предыдущей говорили о развитии здравоохранения столицы. Цикл круглых столов Сергей Собянин – формирование предвыборной программы.

Напомним, свой голос за своего кандидаты в мэры столицы москвичи смогут отдать в единый день голосования, 9 сентября.