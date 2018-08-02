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Путин решает споры на Западе

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Starpix
Имя российского лидера используется как главный аргумент

Зарубежные политики и журналисты прибегают к негласной уловке. Пример нашего президента настолько заразительный, что на Западе его используют при каждом удобном случае, когда нужно доказать свою правоту.

Когда все аргументы исчерпаны, достаточно произнести "Путин" или упомянуть название нашей страны.

"Кто больше всего выиграл от неутешительных итогов саммита НАТО? Путин". Своим вопросом издание Vox решило уладить раздор стран-НАТО, задав его на своих страницах после саммита альянса.

Путин поработит Европу с помощью "Северного потока – 2". Аргумент беспроигрышный, когда требуется замолвить словцо против строительства топливной магистрали.   

Выгода Путина в любой сфере обезоруживает собеседника, даже если дело касается выхода Великобритании из ЕС. Чтобы привлечь на свою сторону собеседника относительно Brexit, Мэй достаточно озвучить свою позицию, добавив в конце, что в противном случае выиграет Путин.

Количество доводов с именем российского лидера, ставящих точку в любом споре, гораздо больше. Универсальная аргументация "Потому что Путин" легла в основу видеотворения RT.

Оксана ПОДТУРКИНА
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