Семью американского президента атакуют в СМИ и по почте

Эрик Трамп, средний сын президента США, рассказал, что он и вся его семья неоднократно подвергались опасности.

"Мне угрожали, нашим семьям угрожали, мы все получили белый порошок на дом", – рассказал Эрик в интервью Fox News.

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При этом сын президента сокрушался, что медиа обрушиваются с критикой на Трампа и всю его семью, включая младшего сына, и ничего не пишут о том, что в США зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последнее время, что экономика растет, фондовый рынок растет и рабочие места возвращаются обратно в страну. Лицемерие средств массовой информации просто невозможно вообразить, горько посетовал Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что конверт с неизвестным белым порошком был доставлен в квартиру старшего сына президента, Дональда Трампа – младшего, в Нью-Йорке. К порошку прилагалось письмо с оскорблениями. Проверка показала, что вещество оказалось кукурузным крахмалом.