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Меркель внезапно пропала

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Oliver Berg/dpa
Страна гадает: брачный или правительственный кризис

Жители ФРГ последнюю неделю напряженно размышляют над тем, куда подевалась их канцлер. Ангела Меркель, которая последние 10 лет отдыхает с супругом Йоахимом Зауэром в итальянских Альпах, в этом году не появилась на курорте Зольден.

Ее муж поселился в любимом четырехзвездочном отеле Меркель вместе со своим сыном от первого брака, и теперь немцы гадают – вызвано ли отсутствие фрау канцлерин кризисом ее брака или какой-нибудь секретной миссией, сообщает The Times.

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Между тем в календаре Меркель не запланировано никаких важных дел до 20 августа – она находится в отпуске, поэтому непонятно, почему ее нет рядом с верным мужем. В офисе канцлера в Берлине отказываются сообщать о ее местонахождении, отмечает The Telegraph. Однако репортер издания Süddeutsche Zeitung 1 августа заметил Меркель в одном из берлинских универмагов.

Достоин упоминания тот факт, что на прошлой неделе, спустя несколько дней после начала своего отпуска, Ангела Меркель встречалась в Берлине с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и генералом Валерием Герасимовым, одной из ключевых фигур российской военной операции в Сирии, отмечает издание. Офис канцлера отказался комментировать эти переговоры.

При этом The Times допускает, что глава ФРГ может быть у своей матери – сообщалось, что у Герлинды Каснер возникли проблемы со здоровьем.

Валентина МАЙОРОВА
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