Политик пообещал закрыть счета высокопоставленных американских чиновников

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не намерен мириться с политикой США по отношению к его стране и готов ответить жесткими мерами.

По его словам, власти заморозят счета американского министра юстиции Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке. Однако неизвестно есть ли таковые на территории страны, передает Milliyet.

Эрдоган подчеркнул, что американские меры против Турции "не соответствуют уровню стратегического партнерства".

Напомним, что Соединенные Штаты ввели санкции против министра юстиции и министра внутренних дел Турции из-за ареста американского пастора Эндрю Брансона.