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"Жест отчаяния": Россия доверила налаживание отношения с Америкой Стивену Сигалу

Sergey Kovalev/Global Look Press
Знаменитый актер устроился на работу спецпредставителем по гуманитарным связям с США

В задачи Сигала будут входить содействие развитию отношений между государствами в гуманитарных сферах – культуре, искусстве, общественных и молодёжных обменов, а также других смежных областях. 

О новой работе голливудской звезды сообщили в МИД РФ. 

"Речь идёт об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения. Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной", – отметили в дипведомстве.

Аналогичные посты например, есть в ООН, где подобной деятельностью занимаются послы доброй воли, добавили в министерстве. По мнению замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрея Суздальцева, Сигалу и другим звездным иностранцам с российским паспортом под силу не только налаживать связи с другими странами, но и "выступать в роли по-своему адвокатов России, их новой родины".

Эксперт подчеркнул, что практика вовлечения статусных личностей в международную дипломатию давно распространена и в Европе, и за ее пределами.

"Считается, что эти люди сами по себе привлекают колоссальное внимание, им проще решать какие-то гуманитарные вопросы, культурные вопросы, вопросы культурного сотрудничества", – сказал РИА "Новости" Суздальцев, добавив, что инициатива стать спецпредставителем МИД могла исходить от самого актера.

Впрочем, с американской стороны этот шаг МИД РФ на встречу вызвал, мягко говоря, скепсис. Экс-посол США в России Майкл Макфол в своем комментарии был лаконичен.

"Жест отчаяния", – написал он в Twitter.



Андрей МАРТЫНОВ
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