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Посольство РФ ответило американцам на обвинения в агрессии

Фото: GLOBAL LOOK press/ Paul Christian Gordon
Попытки Белого дома насолить Кремлю становятся все более нелогичными

В Вашингтоне временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова вызвали в госдеп из-за якобы "агрессивной пропаганды" Кремля. В российском посольстве считают, что американцы все больше скатываются к "мегафонной дипломатии".

Отмечается, что власти США вновь голословно обвиняют Москву, не имея при этом никаких доказательств.

"За последние два года неоднократно и на всевозможных уровнях мы развенчивали абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций, ни единого доказательства, которых приведено не было", – цитирует сообщение посольства РИА "Новости".

Российские дипломаты подчеркнули, что американцы сами раскручивают тему "вмешательства России" в президентские выборы в 2016 году. В посольстве посоветовали коллегам из Соединенных Штатов сосредоточиться на улучшении отношений между странами.

Напомним, что Вашингтон обвиняет Москву во вмешательстве в выборы президента. В Кремле полностью отрицают свою причастность. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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