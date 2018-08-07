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Голодец помогла американской студентке

Ольга Голодец. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Инцидент не омрачил праздник

Вице-премьер Ольга Голодец бросилась на помощь девушке из делегации США, которая упала в обморок на открытии форума Международной федерации студенческого форума (FISU). Вместе с Голодец американку поддержал президент FISU Олег Матыцин.

"Девушка переволновалась и упала в обморок. Ее увели в медпункт и оказали первую помощь. Сейчас она чувствует себя хорошо", – сообщили ТАСС в дирекции Универсиады в Красноярске.

В Красноярске с 6 по 10 августа проходит форум FISU по вопросам развития студенческого и молодежного спорта и волонтерского движения. Торжественная церемония открытия форума состоялась 7 августа. Мероприятие стало частью подготовки к Всемирной зимней универсиаде, которая состоится в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.  

Валентина МАЙОРОВА
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