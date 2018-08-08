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Кандидат Собянин: МНПЗ закроет "грязные" производственные установки

Сергей Собянин. Фото: пресс-служба
Модернизация оборудования – часть предвыборной программы действующего мэра

Претендент на кресло столичного градоначальника провел очередную встречу в своем избирательном штабе, где на сей раз обсуждались вопросы экологии. В частности, речь шла о Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ).

Замена и модернизация на предприятии установок сократит выброс вредных веществ в разы, полагает Сергей Собянин. Он пообещал, что завод оборудуют новым комбинированным устройством переработки нефти, которое ускорит ликвидацию "грязного" оборудования.  

"Новая установка строится взамен других морально и физически устаревших установок", – заявил кандидат в мэры, отметив, что переоборудование значительно улучшит экологическую обстановку в столичном регионе.

"Должен сказать, что в 2010-2011 годах мы провели значительную реконструкцию МНПЗ, и сегодня выбросы уже снизились в два раза, но, тем не менее, работы еще много", – заверил Собянин.

Действующий градоначальник напомнил, что Москва первой в России ввела на заправках стандарт на продажу топлива экологического класса не ниже Евро-4, а затем Евро-5.

Он также обратил внимание на запрет въезда грузовиков с двигателями класса ниже Евро-2. Польза от данной меры очевидна, заключил Собянин.  

"Это дало значительный эффект для выбросов в атмосферу, потому что это главный источник загрязнения", – пояснил мэр.

Он предупредил, что и впредь будет контролировать экологическую ситуацию в Москве. Пристальное внимание будет уделяться качественному топливу, которое, по мнению Собянина, является главным загрязнителем окружающей среды.  

"Почему мы столько внимания уделяем Московскому НПЗ? Для того, чтобы люди, которые проживают в соседних домах и районах, чувствовали себя с точки зрения экологии не ущербными, а такими же, как и в других районах. Я думаю, что эта задача достижима. Конечно, над этим надо работать, ничего само не делается, но с учетом колоссальных инвестиционных ресурсов, которые вкладываются в Московское НПЗ, и сроков динамики реализации, ситуация там будет меняться и дальше, причем меняться кардинально", – резюмировал мэр.

О сокращении объема вредных выбросов благодаря новой установке говорил также главный эколог МНПЗ Юрий Ерохин. В течение года с помощью новой техники, пояснил он, 1,5 тыс. т загрязняющих атмосферу газов не попадут в воздух. При этом удельное энергопотребление оборудования снизится на 11%.

"Мы понимаем свою ответственность не только за выпуск моторных топлив высочайшего экологического класса, но и за экологию. Именно поэтому сейчас мы ставим задачи не только минимизации воздействия предприятия на экологию города, но и на выпуск соответствующей продукции", – сообщил Ерохин, добавив, что москвичи стали реже жаловаться на работу МНПЗ и это может подтвердить Роспотребнадзор.

Забота об экологии столицы – часть предвыборной программы самовыдвиженца Собянина. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября.

Оксана ПОДТУРКИНА
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