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МИД России пристыдил Грецию за фейк о беспорядках в Салониках

Omar Marques/ Global look
В РФ посоветовали грекам не позориться с голословными обвинениями

Россия не собирается устраивать беспорядки в Салониках, о которых говорят местные СМИ. Об этом заявили в российском МИД.

Греческая газета Kontra News 23 июля опубликовала материал, в котором утверждалось, что связанные с Москвой силы планируют сорвать международную выставку-ярмарку. "Ссылаясь на анонимный источник в спецслужбах Греции, издание утверждает, что некие греческие банды уличных хулиганов, "финансируемые из черных касс Путина" (!!!), ведут подготовку к протестным акциям в Салониках", – приводится в Facebook российского дипведомства выдержка из статьи.  


Издание сообщило, что во время посещения выставки премьер-министром Алексом Ципрасом, главами правительств балканских стран и вице-президентом США якобы произойдут "масштабные инциденты". Сорвать выставку планируется для того, чтобы скомпрометировать соглашение между Ципрасом и премьер-министром Македонии Зораном Заевым по вопросу госнаименования Македонии. Также в статье говорится, что Москва якобы переманила на свою сторону даже митрополитов Элладской православной церкви и местных бизнесменов, которые стали "агентами продвижения интересов" России. 

В МИД подчеркнули, что в статье греческой газеты "нет ни слова правды". В ведомстве напомнили, что в 2018 г. исполняется 190 лет с момента установления российско-греческих дипломатических отношений. "Наши страны связывают многовековые узы и единые ценности, межрелигиозное взаимодействие, общая история. При этом Россия никогда не посягала на суверенитет... или государственную безопасность Греции", – заявили в министерстве, добавив, что подобные глупые обвинения в адрес России позорят Грецию.

Валентина МАЙОРОВА
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