Москва пересматривает финансовые отношения с Минском не в пользу последнего

Россия планирует ограничить поставки нефтепродуктов в Белоруссию, чтобы прекратить реэкспорт топлива в Польшу и Германию за счет российского бюджета.

Об этом 10 августа сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В комментариях компании "Белнефтехим" подчеркивается, что Москва также потребовала у Минска компенсацию за потери российского бюджета, однако не назвала конкретных цифр. По данным агентства, в первом полугодии 2018 г. Белоруссия увеличила импорт нефтепродуктов из России на 44%, до 2 млн тонн, одновременно импорт топлива из республики вырос на 128%, до 0,48 млн тонн.

Таким образом, в бюджет РФ не поступают деньги, которые Минск получает за то, что поставляет в Европу топливо, которое достается ему без пошлин. Чтобы прекратить утечку денег мимо бюджетного кармана, Москва пошла на этот решительный шаг.

Источник в правительстве России подтвердил эту информацию, добавив, что точные объемы экспорта будут утверждены после 1 сентября. В белорусском министерстве финансов и российских министерствах энергетики и финансов отказались от комментариев.

Кроме того, Москва хочет отказать Минску в предоставлении очередных кредитов. "Временно заблокировано перечисление Белоруссии двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), в июле 2018 года приостановлена выплата по так называемому механизму "перетаможки", а также приостановлена работа по предоставлению в 2019 году Белоруссии госкредита до $1 миллиарда", - отмечается на сайте Financial One.