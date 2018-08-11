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Берлин потребовал от Вашингтона прекратить давить на Москву

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Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль считает, что у американцев нет никаких оснований вводить новые санкции против России.

По его словам, Вашингтону следует прекратить давить на Москву с помощью жестких мер. Двум государствам необходимо сесть за стол переговоров.

"Если США планируют новые санкции в связи с обращением в России с боевыми веществами, то у меня возникает много вопросов, начиная с самих обстоятельств дела", – цитирует его РИА "Новости".

Напомним, что 8 августа Вашингтон ввел первый пакет санкций против Москвы. Причиной стало якобы отравление Скрипалей в Солсбери. Россия готовит ответные меры.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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