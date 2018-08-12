ФБР увидели "руку Кремля" в беспорядках в Шарлоттсвилле

За протестными акциями, всколыхнувшими американский город в августе прошлого года, стоит Москва. Об этом телеканалу CNN рассказал конгрессмен от штата Вирджиния Томас Гаррет.

По его словам, в причастность России к беспорядкам в Шарлоттсвилле верят американские спецслужбы, которые провели пару месяцев назад закрытое брифинге по этому вопросу. На нем присутствовал и Гаррет.

Он спросил представителя ФБР, действительно ли в акциях 12 августа 2017 года есть "российский след", на что ему утвердительно и уточнили, что целью Москвы было "стравленивание американцев друг с другом, чтобы подорвать доверие к западным демократиям".

"Они (русские – Утро.ру) используют такие события, как эта раскольническая расовая битва ... Это меня больше всего пугает, что американцы настраивают против американцев… Мы американская семья братьев и сестер, независимо от религии и расы, и нам нужно сосредоточиться на этом", – подчеркнул конгрессмен.

ФБР никак пока не прокомментировали слова Гаррета. Однако, как отмечает CNN, в июле директор ФБР Кристофер Рэй, выступая на форуме Безопасности в Аспиде, заявил о попытках "иностранного влияния" разбудитьв стране "внутренние экстремистские движения". В том числе как пример он привел события в Шарлоттсвилле, где год назад нацисты стихийно вышли на факельное шествие с требованием отказаться от сноса монумента генералу конфедератов Роберту Эдварду Ли. Акция обернулась столкновениями между жителями, пострадало 15 человек.