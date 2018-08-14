Единороссы выпустили "Азбуку ЖКХ"

Новое издание повысит грамотность населения в жилищно-коммунальной сфере

Учебное пособие от а до я проинструктирует по самым сложным вопросам. Букварь "Единой России" расскажет о последних изменениях в законодательной базе ЖКХ, о мерах соцподдержки по оплате "коммуналки", о защите прав жильцов и реновации.

Кроме того, книга пополнилась важными разделами по энергоэффективности, на страницах содержится информация о новой системе сбора и вывоза коммунальных отходов, а также заключения прямых договоров с ресурсоснабжающими компаниями.

Автор "Азбуки ЖКХ" – партийный проект "Школа грамотного потребителя", координатором которого является первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

"В "Азбуке для потребителей услуг ЖКХ" простым языком разъясняются основные темы, знание которых полезно для потребителей жилищно-коммунальных услуг. Мы старались не только изложить теорию, но и сделать книгу современной и полезной на практике", – сообщил Сидякин.

В пособии, к примеру, рассказывается, как проголосовать в заочной форме с использованием ГИС ЖКХ или других информационных систем. В справочнике есть информация, как ввести счетчик в эксплуатацию и что делать, если он сломался, подчеркнул партиец.

"Описан порядок действий собственников, если им нужно принять решение о проведении текущего ремонта, а также как зафиксировать предоставление услуг ненадлежащего качества, например, некачественной питьевой воды", – пояснил он.

Кстати, учебник появился еще 4 года назад, тогда вышла его первая редакция. Обновленная версия будет доступна в крупнейших электронных библиотеках. Кроме того, переизданную "Азбуку" раздадут в общественные организации и жилищным активистам в регионах.

Сам партпроект ЕР "Школа грамотного потребителя" призван повышать образованность населения в сфере ЖКХ, тем самым улучшать качество жизни. Единороссы дадут дельный совет по многим аспектам: от выстраивания отношений с управляющей компанией и улаживания конфликтов с соседями до благоустройства придворовой территории и внимательного чтения квитанций.