Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Единороссы выпустили "Азбуку ЖКХ"

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Новое издание повысит грамотность населения в жилищно-коммунальной сфере

Учебное пособие от а до я проинструктирует по самым сложным вопросам. Букварь "Единой России" расскажет о последних изменениях в законодательной базе ЖКХ, о мерах соцподдержки по оплате "коммуналки", о защите прав жильцов и реновации.

Кроме того, книга пополнилась важными разделами по энергоэффективности, на страницах содержится информация о новой системе сбора и вывоза коммунальных отходов, а также заключения прямых договоров с ресурсоснабжающими компаниями.

Автор "Азбуки ЖКХ" – партийный проект "Школа грамотного потребителя", координатором которого является первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

"В "Азбуке для потребителей услуг ЖКХ" простым языком разъясняются основные темы, знание которых полезно для потребителей жилищно-коммунальных услуг. Мы старались не только изложить теорию, но и сделать книгу современной и полезной на практике", – сообщил Сидякин.

Александр Сидякин. Фото: ER.RU

В пособии, к примеру, рассказывается, как проголосовать в заочной форме с использованием ГИС ЖКХ или других информационных систем. В справочнике есть информация, как ввести счетчик в эксплуатацию и что делать, если он сломался, подчеркнул партиец.

"Описан порядок действий собственников, если им нужно принять решение о проведении текущего ремонта, а также как зафиксировать предоставление услуг ненадлежащего качества, например, некачественной питьевой воды", – пояснил он.

Кстати, учебник появился еще 4 года назад, тогда вышла его первая редакция. Обновленная версия будет доступна в крупнейших электронных библиотеках. Кроме того, переизданную "Азбуку" раздадут в общественные организации и жилищным активистам в регионах.

Сам партпроект ЕР "Школа грамотного потребителя" призван повышать образованность населения в сфере ЖКХ, тем самым улучшать качество жизни. Единороссы дадут дельный совет по многим аспектам: от выстраивания отношений с управляющей компанией и улаживания конфликтов с соседями до благоустройства придворовой территории и внимательного чтения квитанций. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Донбасс пугает Киев своим возвращением

Миллионы избирателей шахтерского края приводят в трепет постмайданных руководителей

Киев обвинил Москву в исторической краже

Незалежная придумала, как защитить великое прошлое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей