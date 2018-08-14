Грузинский "Нострадамус" назвал следующих "жертв Путина"

В прошлом чрезвычайный и полномочный посол Грузии на Украине Григол Катамадзе предрек российский гнет странам Балтии, Польше, Белоруссии и Казахстану. Вслед за Украиной, уверен дипломат, Москва возьмется за других соседей. При этом он не испытывает ни капли сомнения по поводу кремлевского вмешательства в донбасскую ситуацию.

Также к "жертвам Путина" дипломат причислил родную Грузию, хотя, считает Катамадзе, отношения Тбилиси и Москвы испортились гораздо раньше пятидневного вооруженного конфликта в Южной Осетии.

"Война России против Грузии началась не в 2008 году, а в 1991 году и все 27 лет после восстановления государственной независимости Грузия живет в условиях конфликта", – заявил экс-посол, передает "Телеканал новин 24".

Грузинские пророчества однажды уже сбылись, отметил Катамадзе. Ведь тогда, 10 лет назад, его соотечественники предсказывали столкновения на Украине.

"И снова нас не слышали", – пожаловался он, добавив, что на этот раз мудрая Европа откликнулась на предостережения и приняла соответствующие меры в адрес России.

"Последние несколько лет с момента начала трагических событий на востоке Украины, мы говорим, что последующие – страны Балтии и Польша. И поскольку агрессия подошла близко к границам Евросоюза, европейцы больше задумались над этими угрозами, ввели санкции против России. Это правильно, но санкции должны быть еще жестче. Потому что с нынешними санкциями агрессивные действия РФ не остановить. И тогда будут следующие цели", – воззвал грузинский дипломат.

По его словам, Незалежную "развалил" Янукович с подачи Кремля. На очереди – вышеперечисленные страны.

"Белорусам и казахам было бы ошибочно думать, что нечто подобное не может произойти с их странами, и что какими-то действиями они могут отсрочить этот процесс. Сейчас все должны быть едины как никогда, чтобы остановить агрессивные действия России. Иначе начнут развиваться самые разнообразные сценарии", – подытожил экс-посол.

Между тем в августе 2008 именно грузинская сторона вторглась на территорию Южной Осетии, спровоцировав войну.



