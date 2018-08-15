Копенгаген испугался проникновения заразы

На границе европейских государств появится стена, 70-километровая преграда будет оберегать датские подворья.

Забор возведут уже в следующем году, чтобы защитить домашних хрюшек от опаснейшего заболевания – африканской чумы свиней. Ее разносчиками являются дикие кабаны.

Дабы животные не проникли с немецкой стороны, североевропейское королевство готово раскошелиться, поскольку строительство стены – удовольствие не из дешевых. На нее уйдет €11 млн, говорится в материале Deutsche Welle.

Впрочем, как отмечает издание, ни в той, ни в другой стране случаев заболевания чумой зафиксировано не было, однако вирус АЧС проникал в Прибалтику и Польшу.

Между тем экологам эта идея не по нраву, так как забор будет мешать миграции, к примеру, оленей, волков, лис и других животных. Более того, ряд экспертов считает, что забор не спасет датских свиней от опасной болезни.

Тем не менее местные власти отступать не намерены. Возведение конструкции одобрили законодатели из правопопулистской Датской народной партии.