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ЕР закроет ипотеку челябинских сирот

Фото: GLOBAL LOOK PRESS/Nikolay Gyngazov
После смерти матери банк намерен оставить детей без крыши над головой

Законодатели партии "Единая Россия" погасят долг за семью Березиных. Трое мальчишек – 13, 6 и 5 лет – остались без матери. И теперь детям, унаследовавшим ее обязательства, грозит выселение из квартиры, которую женщина взяла в ипотеку.

Решение помочь сиротам депутаты-единороссы Законодательного собрания Челябинской области приняли единогласно на внеочередном заседании фракции. Сбором средств займется Фонд поддержки регионального сотрудничества и развития партии. Он свяжется с банком и семьей Березиных. Как только необходимая сумма будет в наличии, с финансовой организацией подпишут мировое соглашение.

"Мы соберем необходимые средства, чтобы они могли и дальше жить в собственной квартире. Большая часть средств уже собрана. В ближайшие дни обязательно навестим семью, чтобы сообщить им эту новость", – пообещал секретарь реготделения, председатель "Единой России" в заксобрании Челябинской области Владимир Мякуш.

На данный момент сумма долга составляет 850 тыс. руб. без неустойки и набежавших процентов. А с учетом пени – почти на 100 тыс. больше. Решивший взыскать квартиру банк выиграл дело в первой инстанции. Завтра, 16 августа, облсуд рассмотрит апелляцию семьи, которая не согласна с вышеназванной цифрой.

Ипотечная история Березиных началась несколько лет назад. Бывшая к тому времени в разводе Юлия приобрела при помощи банка квартиру. Через какое-то время женщина осталась без работы. Долги накапливались. По словам экс-супруга и отца ее детей Алексея, бывшей супруге угрожали коллекторы, в том числе в отношении ребят. Юлия не выдержала и три года назад ушла из жизни. Все заботы легли на плечи Алексея, который обратился за помощью к омбудсмену РФ. Именно тогда об их проблеме узнала общественность. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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