Хулиганы показали политику толерантность по-латвийски

Автомобиль депутата Европарламента Андрея Мамыкина подвергся нападению агрессивно-настроенных латвийских националистов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook сам пострадавший политик.

По его словам, он участвовал в автопробеге "За русские школы", когда на его машину, остановленную пограничниками перед въездом в город Лудза, с криками и матом налетели "восемь добрых и очень нетрезвых молодцев".

"Здесь не Россия", – скандировали поборники чистоты латышского языка, почему-то на русском. И пинали автомобиль, в котором сидел снимавший на камеру телефона происходящее депутат.

Эти молодые люди "олицетворение поколения, выросшего на ненависти к русским, посеянной правыми политиками четверть века назад", – написал Мамыкин, добавив, что ему их жаль.

"Это тоже – плод многочисленных реформ образования", - подчеркнул он.

По словам евродепутата, находившийся тут-же пограничник, на хулиганские выходки "реагировал вяло", так как "у него, как выяснилось, был другой приказ". Он должен был зафиксировать "номера всех "агентов Кремля", кто направляется в приграничную зону".

