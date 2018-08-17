Москве надоел детский лепет американцев, отнимающих собственность дипведомства

Бесцеремонность американских властей, с которой они закрыли российские консульство и торгпредства, окончательно вывела из себя Москву. МИД РФ направил Вашингтону ноту протеста и призвал генерального секретаря ООН разобраться в ситуации.

В обращении к генсеку ООН отмечается, что правительство США предприняло против "ряда российских официальных представительств, их имущества, а также сотрудников этих представительств и членов их семей беспрецедентный по масштабам и цинизму комплекс насильственных мер, носивших провокационный и враждебный характер".

По мнению российских дипломатов, последствия этой ситуации "выходят далеко за рамки межгосударственных отношений" двух стран, а также "затрагивают интересы всего международного сообщества", – говорится в ноте протеста.

Министерство обратило внимание на то, что в помещениях остались личные вещи сотрудников и членов их семей, а практическое осуществление мер, предпринятых американскими властями, "носило беспрецедентный характер". В связи с этим ведомство потребовало "обеспечить возможность доступа заинтересованных лиц (из числа сотрудников соответствующих российских представительств и членов их семей) в вышеупомянутые помещения в целях возвращения принадлежащего им имущества".

В МИД подчеркнули, что за Москвой остается право "применения дополнительных контрмер, если Соединенные Штаты продолжат свои нарушения".

Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, комментируя ноту протеста, отметил, что меры, предпринятые США в отношении российских диппредставительств, абсолютно неприемлемы и ни на чем не основаны, пишет RT.

А "разъяснения, которые пробовали дать Соединенные Штаты Америки, – это, конечно, детский лепет, и просто не достойны дипломатии и дипломатической практики членов Совета Безопасности", подчеркнул в заключение дипломат.

Напомним, что в сентябре 2017 г. Госдепартамент США потребовал передачи Генерального консульства РФ в Сан-Франциско, торгового представительства в Вашингтоне и помещения торгпредства в Нью-Йорке американской стороне.