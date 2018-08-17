Володин обозначил ключевые вопросы преобразования оборонки

Перевод ОПК на гражданские рельсы – комплексная работа правительства и регионов

Работа предприятий оборонно-промышленного комплекса детально обсуждалась думской делегацией во главе с председателем Вячеславом Володиным, руководством госкорпорации "Ростех" и представителями исполнительной власти в Коврове Владимирской области. В совещании также приняли участие и представители самих предприятий.

В ходе встречи собравшиеся выяснили, как создавать высокотехнологичные рабочие места, выпускать качественную продукцию и финансово стимулировать отрасль. Кроме того, обсуждалось законодательное обеспечение диверсификации предприятий ОПК.

Об этом, открывая заседание, говорил президент РФ Владимир Путин, который поручил довести долю гражданской продукции на предприятиях ОПК до 30% к 2025 г., а к 2030 г. – до 50%, подчеркнул спикер Госдумы. По словам Володина, Ковровский завод, который принял участников совещания, уже вышел на эти показатели. Однако, чтобы выполнить президентские задачи, необходимы законодательные решения. "Речь идет о преодолении законодательных барьеров, о формировании новой нормативной базы", – заключил парламентарий.

Он отметил, что перевод ОПК на гражданские рельсы – комплексная работа правительства и регионов. "Это будет однозначно стимулировать процессы подготовки нормативной базы и законов", – пояснил думский спикер.

На правительственном уровне закрепить термин "Диверсификация" в ФЗ "О промышленной политике" предложил руководитель Ростеха Сергей Чемезов. "Как, например, мероприятия, направленные на расширение ассортимента выпускаемой продукции, включая, в первую очередь, инновационную и высокотехнологичную", – резюмировал он, добавив, что диверсификацию следует зачислить в ряды основных задач промышленной политики в стране.

Программа диверсификации производства в ОПК будет утверждена уже к концу года, пообещали собравшиеся. Среди ее авторов будут Военно-промышленная комиссия, Минпромторг и НПО "Конверсия". В документе отразится расширение ассортимента выпускаемой продукции, в том числе высокотехнологичной.

Как отметил председатель нижней палаты парламента, за счет диверсификации оборонки должны появиться новые высокотехнологичные рабочие места. А расширение гражданского сегмента на предприятиях – это производство не ширпотреба, а качественной, современной продукции.

Ее главными потребителями, полагает Володин, должны быть медицина, космическая отрасль, энергетика, авиационное и кораблестроение. В пример он привел Ковровский электромеханический завод. Предприятие развивает станкостроение с числовым программным управлением (ЧПУ). "Понятно, что могут быть и другие сегменты. Мы сегодня смотрели наработки, которые можно использовать в сфере ЖКХ, сельского хозяйства, других областях", – заявил законодатель.

Вместе с законодательной базой и обеспечения вакансий важна также финансовая поддержка преобразований. Этот вопрос, пообещал Володин, законотворцы обсудят в ходе нулевого чтения проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Он коснулся также темы кредитования, отметив, что процесс диверсификации, по всей вероятности, будет стимулироваться субсидиями. "Надеемся уже сейчас при обсуждении бюджета в нулевом чтении в Госдуме обратить внимание правительства на этот вопрос и по аналогии, допустим, с тем же подходом, который есть в других отраслевых министерствах, посмотреть, насколько возможно субсидирование высокотехнологичной продукции гражданского производства предприятий ОПК", – сообщил парламентарий.

Страхование и ценообразование – не менее важные вопросы. Субсидиарная ответственность по страхованию рисков необходима. Число субподрядчиков велико, констатировал Володин. Однако если кто-то из них вовремя не поставляет продукцию или банкротится, то страдают все. "Тем более страдают все, когда головная организация находится в трудном положении", – заключил он, подчеркнув, что будут внесены изменения в нормативно-правовую базу, связанную с кооперацией.

Расширить созданную нижней палатой рабочую группу по вопросам диверсификации ОПК – к такому решению пришли участники совещания. В комиссию вошли представители предприятий, которые показали результативность перевода производства на гражданские рельсы, отметил Володин.

Тему диверсификации предприятий оборонки впервые поднял российский лидер еще в январе, когда посещал Уфимское моторостроительное производственное объединение. Для выполнения президентского поручения среди депутатского корпуса была создана рабочая группа во главе с первым зампредом нижней палаты Александром Жуковым.

Его команда проанализировала законодательство и выработала конкретные предложения, чтобы обеспечить благоприятные условия для диверсификации. В рабочую группу вошли представители думских комитетов по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, по государственному строительству и законодательству и по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.