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Володин провел встречу с президентом Турции

Подробности состоявшейся беседы пока неизвестны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Анкаре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Встреча прошла в субботу, 18 августа, после завершения работы шестого всеобщего съезда Партии справедливости и развития.

Ранее сегодня у председателя нижней палаты российского парламента прошли встречи с главой МИД Турции Мавлютом Чавушоглу и председателем парламента Турции Бинали Йылдырымом.

Достигнута договоренность о создании парламентской комиссии высокого уровня между ГД и Великим национальным собранием Турции. Также был затронут вопрос о планируемом проведении до конца этого года в Тегеране второй Международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.

Кроме того, делегация Госдумы возложила цветы на место авиаудара по зданию турецкого парламента в ходе попытки государственного переворота, произошедшей 15 июля 2016 года.

Рабочий визит Вячеслава Володина в Турецкую Республику проходит 17–18 августа.

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