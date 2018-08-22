Политик не смог отстоять свою честь

Виталий Габния решился на отчаянный шаг. Вице-президент Абхазии отказался от своего поста. И причиной тому стала вовсе не политика.

В минувшие выходные на Габнию, по его словам, напали. Неприятное происшествие случилось во время переговоров с участием пяти человек. Беседа протекала вполне прилично, без агрессии. Однако, когда обсуждение важных вопросов окончилось, один из присутствовавших "встал непринужденно" и "сидячего ударил бокалом по голове". Конечно, Габния не растерялся и ответил обидчику двумя ударами. Кроме того, за шефа вступился офицер охраны, который тоже "дважды приложил кулак". О возмутительной выходке вице-президент рассказал сегодня на пресс-конференции в Сухуме. Там же он объяснился, почему решил покинуть пост.

По словам политика, даже на такой высокой должности в Абхазии он не может отстоять свою честь и права, передает "Sputnik Абхазия".

"…по всей Абхазии пошла молва, что вице-президента побили. Но для меня не это оказалось самой большой проблемой. С этим мы справимся. Проблема гораздо большая. Я оказался слабым, поскольку человек, который думает и живет по закону, априори является слабым в этой системе беспредела, где улица находится уже во власти и управлении", – цитирует Габнию "Нужная газета".

На фоне случившегося у политика, по всей видимости, сдали нервы.

"Я считаю необходимым сложить с себя полномочия", – подытожил он.

Кресло вице-президента Абхазии Виталий Габния занимает с 25 сентября 2014 года.