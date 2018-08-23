Дай порулить! Кто хочет управлять Москвой

Чуть больше двух недель остается до выборов мэра Москвы. 9 сентября москвичи выберут человека, который определит развитие столицы на ближайшие пять лет

Из 27 человек, пожелавших стать градоначальником, среди которых был, к примеру, эпатажный шоумен Никита Джигурда, Мосгоризбирком зарегистрировал пятерых. Все они прошли необходимые по закону процедуры. Актеров в окончательном списке не оказалось, но есть депутаты, бизнесмены, более и менее опытные. Оценить потенциал сити-менеджера каждого из них мы попросили директора Центра политического анализа Павла Данилина.

Михаил Балакин, 57 лет, кандидат от партии "Союз горожан". Ныне – депутат Мосгордумы. В 1993 г. основал промышленно-строительную группу "Су-155". В 2014-м компания возглавила топ-5 крупнейших девелоперов России, по версии РБК. Например, среди крупных проектов компаний значилась реконструкция Большого театра. В 2015 г. журнал Forbes включил Балакина в список самых богатых бизнесменов, оценив его состояние в $1,7 миллиарда. Однако в 2016 г. компания "Су-155" была признана банкротом.

Павел Данилин отметил, что опыт управленца у Балакина огромный, хотя и неудачный.

"Он имел крупнейшую строительную контору и довел ее до краха. Но сам на плаву держится. В пронырливости ему не откажешь. Не знаю, как сити-менеджер, но как обычный менеджер Балакин провалился", – считает эксперт.

Михаил Дегтярев, 36 лет, кандидат от ЛДПР. Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Дегтярев самый молодой кандидат, однако уже опытный – это его вторые мэрские выборы. На прошлых, в 2013 г., Дегтярев занял предпоследнее место, набрав 2,86% голосов.

По мнению Данилина, для ЛДПР выдвижение своего кандидата на выборах мэра – это своего рода имиджевая история. Хотя у многих представителей либерал-демократов "как -то не очень с управлением", отметил директор Центра политического анализа. По его мнению, выдвижение Дегтярева для него самого – однозначно позитивный сигнал, потому что демонстрирует, что он находится в ближнем круге Жириновского.

"Дегтярев – очень перспективный политик. Его ждет хорошее будущее, но оно лежит в параллельном, непересекающемся с навыками управления крупными мегаполисами пространстве", – заключил политолог.

Вадим Кумин, 45 лет, кандидат от КПРФ. В 1990-х и 2000-х гг. Кумин работал в Минатоме, в РАО "ЕЭС России", затем в других коммерческих структурах. Был депутатом Мосгордумы, с 2011 по 2016 г. заседал в Госдуме. В 2017-м избран председателем совета директоров банка "Солидарность", который на тот момент был в процессе санации. Интересно, что по итогам праймериз, проведенных КПРФ, Кумин занял только третье место, а в праймериз, организованных Московским горкомом КПРФ, – вообще десятое. Но это не помешало руководству коммунистов выдвинуть его кандидатом.

У Павла Данилина много замечаний к Кумину.

"Он и как бизнесмен состоялся не ахти. И как политик уже проявил себя очень плохо. Взять хотя бы его недавний пиар, когда он под камеры пытался занести коляску в автобус. Это настолько дешевая постановка, что невольно сводит скулы от фальши. Такому политику я не доверил бы даже 15 копеек, не то, чтобы Москву", – сказал эксперт.

Илья Свиридов, 47 лет, кандидат от "Справедливой России". С 2014 г. возглавляет муниципальный округ Таганский. Участвовал в выборах депутатов Московской городской думы в 2014 г. и в Госдуму в 2016 г., но не был избран.

Илью Свиридова, как и Михаила Дегтярева, политолог отнес к поколению новых политиков.

"Свиридов — перспективный молодой политик, у него все впереди. Он и начинает правильно – с муниципального уровня. Через какое-то время покажет себя. А пока пускай набирается опыта, как в политических баталиях разного рода, так и на муниципальном уровне", – резюмировал Данилин.

Сергей Собянин, 60 лет, самовыдвиженец. Начинал карьеру с работы главы администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа. Затем стал полпредом президента в Уральском федеральном округе, возглавлял Тюменскую область. Три года был главой администрации президента РФ, затем главой аппарата правительства РФ. В 2010 г. Собянина выбрали мэром Москвы депутаты Мосгордумы. А в 2013-м он победил уже на всеобщих выборах градоначальника, набрав 51,37% голосов.

Павел Данилин отметил, что огромный опыт Собянина – бесспорный плюс.

"Собянин – тот человек, который успешным образом решает трудности, которые еще 10 лет назад казались непреодолимыми. Иногда это не находит поддержки у большинства, но в итоге оказывается, что все правильно. Так было с выделенкой, с парковой в центре. Так будет с реновацией. Мало кто настолько быстро и эффективно преображал такие огромные мегаполисы", – сказал Данилин.