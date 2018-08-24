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Меркель отдохнула в Грузии

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Kay Nietfeld
Пела и получала подарки: фрау канцлер хорошо провела время в Тбилиси

Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила в подарок от премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе картину XVII века.

После окончания Второй мировой войны полотно было увезено из музея Дрездена в Советский Союз, а затем в Грузию, сообщается в Instagram федерального канцлера.

Gesangseinlagen beim Abendessen und ein Überraschungsgeschenk: Der georgische Ministerpräsident Mamuka Bachtadse übereicht Kanzlerin Merkel ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, das nach Kriegsende 1945 aus einem Dresdner Museum verschwand und zunächst in die Sowjetunion und schließlich nach Georgien gelangte. --- Singing at dinner and a surprising gift: Georgian Prime Minister Mamuka Bachtadse handed Chancellor Merkel a painting from the 17th century that disappeared after the war in 1945 from a Dresden museum and reached at first the Soviet Union and finally Georgia.

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Публикация от Angela Merkel (@bundeskanzlerin)

Кроме того, Меркель ждал еще один сюрприз: грузинский ансамбль "Швидкаца" спел для нее старинную немецкую народную песню Wir lieben die Sturme ("Мы любим штормы").

По слухам, это любимая музыкальная композиция фрау Ангелы Меркель. В ней поется о морских пиратах, которые не боятся ни смерти, ни дьявола и сражаются как львы. В размещенном на Youtube ролике видно, что Меркель присоединилась к поющим грузинам.

Канцлер ФРГ прибыла в Грузию с официальным визитом 23 августа. Меркель провела переговоры с премьер-министром Мамукой Бахтадзе и президентом Георгием Маргвелашвили. В пятницу, 24 августа, лидер ФРГ улетела в Ереван.

Валентина МАЙОРОВА
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