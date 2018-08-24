Пела и получала подарки: фрау канцлер хорошо провела время в Тбилиси

Канцлер ФРГ Ангела Меркель получила в подарок от премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе картину XVII века.

После окончания Второй мировой войны полотно было увезено из музея Дрездена в Советский Союз, а затем в Грузию, сообщается в Instagram федерального канцлера.

Кроме того, Меркель ждал еще один сюрприз: грузинский ансамбль "Швидкаца" спел для нее старинную немецкую народную песню Wir lieben die Sturme ("Мы любим штормы").

По слухам, это любимая музыкальная композиция фрау Ангелы Меркель. В ней поется о морских пиратах, которые не боятся ни смерти, ни дьявола и сражаются как львы. В размещенном на Youtube ролике видно, что Меркель присоединилась к поющим грузинам.

Канцлер ФРГ прибыла в Грузию с официальным визитом 23 августа. Меркель провела переговоры с премьер-министром Мамукой Бахтадзе и президентом Георгием Маргвелашвили. В пятницу, 24 августа, лидер ФРГ улетела в Ереван.