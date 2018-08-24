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Республиканец принял решение отказаться от дальнейшего лечения опухоли мозга.
Об этом говорится в официальном заявлении на сайте американского политика, размещенном в пятницу, 24 августа.
"Джон уже превзошел все ожидания, связанные с его выживанием. Но прогресс болезни и неумолимое старение выносят свой вердикт. С присущей ему силой воли он решил прекратить лечение", – отмечается в сообщении.
В тексте напоминается, что диагноз Маккейну был поставлен в 2017 году. Семья поблагодарила за поддержку и доброту "всех его попечителей", а также "за продолжающееся проявление заботы и любви со стороны многочисленных друзей и товарищей Джона и многих тысяч людей, которые поминают его в своих молитвах".
Позже супруга сенатора Синди прокомментировала его отказ от лечения опухоли мозга на своей странице в Twitter.
"Я люблю своего мужа всем сердцем. Да благословит бог всех, кто заботился о нем все это время", – написала она.
Бывшему участнику войны во Вьетнаме 29 августа исполнится 82 года.
Как отмечает "Национальная служба новостей", Маккейн уже давно не появляется на публике и шансов побороть рак у него практически нет.
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