В Подмосковье уволили чиновников
За пять лет их стало меньше примерно на 52%. А все документы переводятся в цифровой оборот. Об этом сообщил губернатор московской области Андрей Воробьев.
"Было 24,7 тысячи, осталось 11,8 тысячи... И ежегодная экономия бюджетных средств, которые раньше тратились на содержание чиновников, – 1,7 миллиарда рублей", – рассказал Воробьев.
Такие решительные меры помогут сэкономить миллиарды рублей. "Это и машины, и кабинеты, и офисы, и зарплаты, и льготы, которые чиновники получают. Мы пошли по этому непопулярному пути, но мы успешно закончили эту реформу", – отметил глава региона.
А электронный документооборот заменит чиновничество. Чтобы было "некому дарить конфеты или коньяк", – цитирует Воробьева интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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