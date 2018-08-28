Путин уволил генералов

Своих постов лишились 15 начальников

Президент России Владимир Путин освободил от должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайт правовой информации.

Среди уволенных значатся начальник ГУМЧС России по Томской области Михаил Бегун, замначальника ГУМВД России по Саратовской области Андрей Бойко, начальник УФСИН по Коми Игорь Ванеев, начальник УМВД России по Ульяновской области Юрий Варченко, первый замруководителя военного СУСК России по Южному военному округу Дмитрий Васильев.

Также своих должностей лишились начальник ГУМЧС по Мурманской области Владимир Гусев, глава ГУМЧС по Сахалинской области Денис Ильинов, руководитель СУСК по Кемеровской области Сергей Калинкин, замначальника ГУМВД по Кемеровской области Игорь Коршунов и руководитель УФСИН по Омской области Сергей Корючин.



