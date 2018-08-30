У Валентины Матвиенко умер муж

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О том, что одна из главных женщин – политиков России стала вдовой, известно из сообщения пресс-службы президента Белоруссии Александра Лукашенко, который накануне провел телефонный разговор с сенатором.
"Слова поддержки Глава государства также передал всем родным и близким Владимира Матвиенко", – отмечается в сообщении.
Валентина Матвиенко вышла замуж за своего однокурсника Владимира Матвиенко во времена, когда училась в Ленинградском химико-фармацевтическом институте.
Последние годы своей жизни стали для супруга сенатора очень тяжелыми: он был прикован к инвалидному креслу, передает "Говорит Москва".
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