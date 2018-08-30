Украинцы запретили въезд российскому дипломату

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Украинские пограничники сняли с поезда сотрудника российского дипломатического ведомства, ехавшего в Харьков, где он работает вторым секретарем Генерального консульства РФ, сообщила Госпогранслужба страны.
Дипломату сообщили, что он входит в черный список и ему запрещен въезд до 2023 года. После этого он вернулся в Россию.
"Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года", – говорится в сообщении пресс-службы.
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