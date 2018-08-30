Украинцы запретили въезд российскому дипломату

Он не сможет посетить Незалежную до 2023 года

Украинские пограничники сняли с поезда сотрудника российского дипломатического ведомства, ехавшего в Харьков, где он работает вторым секретарем Генерального консульства РФ, сообщила Госпогранслужба страны.

Дипломату сообщили, что он входит в черный список и ему запрещен въезд до 2023 года. После этого он вернулся в Россию.

"Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года", – говорится в сообщении пресс-службы.