Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Сообщение о бомбе: службы безопасности проверили воздушное судно авиакомпании Tunisair

Фото: Egon Bömsch/ Global Look Press
1 сентября прямо перед взлетом самолета Ту-714 компании Tunisair поступило сообщение о бомбе, заложенной на борту

Пассажиров эвакуировали в срочном порядке, а на воздушном судне была проведена проверка в соответствии с международными стандартами безопасности полетов. Выяснилось, что никакой бомбы в самолете нет. При этом служба безопасности задержала иностранного пассажира, который предоставил ложную информацию. В результате инцидента ни один человек не пострадал, но рейс пришлось задержать на 4 часа. 

Сообщения о возможных террористических атаках в Тунисе игнорировать невозможно, ведь страна давно негласно считается очагом мирового терроризма. Так, в Министерстве национальной обороны Туниса рассказали, что 31 августа военные подразделения безопасности смогли задержать нескольких террористов в их лагере на горе Мгила. В результате операции погибли шесть бойцов национальной гвардии. Кроме того, военные смогли обезвредить несколько мин, но две из них взорвались, ранив пятерых солдат. Сейчас военная операция все еще продолжается – задержаны далеко не все боевики. 

Двумя днями ранее службы безопасности задержали 31летнего радикала в туристическом городе Махдия. Мужчина был обвинен в причастности к терроризму после того, как опубликовал информацию о готовящейся террористической атаке у себя на Facebook. Сейчас он находится под стражей и ожидает проведения судебного разбирательства. 

А вот другой радикал, задержанный в городе Гафса, уже приговорен к 20 годам лишения свободы. Некоторое время 26летний исламист находился под наблюдением служб безопасности. В конце августа нацгвардия смогла доказать его причастность к организации террористической группировки. 

Фото: Chokri Mahjoub/ Zuma/ Global Look

Политологи уже не раз говорили о том, что экстремистские настроения в стране со временем будут только расти, а вслед за ними множится и угроза террористических атак. НАТО даже предлагали свою помощь по борьбе с террористическими группировками. Однако тунисские власти не посчитали нужным ею воспользоваться. Впрочем, позже они взяли кредит у Германии на сто миллионов евро.

Также эксперты высказывают мнения, что если тунисские власти не бросят все силы на проведение антитеррористических мер, страна в скором времени может оказаться под влиянием одной из крупнейших радикальных организаций.  

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Испугались: пришельцы с Нибиру срочно разворачивают планету

Инопланетяне хотят избежать столкновения с Землей

Российские спортсмены взбунтовались против наших футболистов

Олимпийский чемпион присоединился к Гамовой в критике спорного решения Минспорта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей