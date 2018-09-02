Сообщение о бомбе: службы безопасности проверили воздушное судно авиакомпании Tunisair

1 сентября прямо перед взлетом самолета Ту-714 компании Tunisair поступило сообщение о бомбе, заложенной на борту

Пассажиров эвакуировали в срочном порядке, а на воздушном судне была проведена проверка в соответствии с международными стандартами безопасности полетов. Выяснилось, что никакой бомбы в самолете нет. При этом служба безопасности задержала иностранного пассажира, который предоставил ложную информацию. В результате инцидента ни один человек не пострадал, но рейс пришлось задержать на 4 часа.

Сообщения о возможных террористических атаках в Тунисе игнорировать невозможно, ведь страна давно негласно считается очагом мирового терроризма. Так, в Министерстве национальной обороны Туниса рассказали, что 31 августа военные подразделения безопасности смогли задержать нескольких террористов в их лагере на горе Мгила. В результате операции погибли шесть бойцов национальной гвардии. Кроме того, военные смогли обезвредить несколько мин, но две из них взорвались, ранив пятерых солдат. Сейчас военная операция все еще продолжается – задержаны далеко не все боевики.

Двумя днями ранее службы безопасности задержали 31летнего радикала в туристическом городе Махдия. Мужчина был обвинен в причастности к терроризму после того, как опубликовал информацию о готовящейся террористической атаке у себя на Facebook. Сейчас он находится под стражей и ожидает проведения судебного разбирательства.

А вот другой радикал, задержанный в городе Гафса, уже приговорен к 20 годам лишения свободы. Некоторое время 26летний исламист находился под наблюдением служб безопасности. В конце августа нацгвардия смогла доказать его причастность к организации террористической группировки.

Политологи уже не раз говорили о том, что экстремистские настроения в стране со временем будут только расти, а вслед за ними множится и угроза террористических атак. НАТО даже предлагали свою помощь по борьбе с террористическими группировками. Однако тунисские власти не посчитали нужным ею воспользоваться. Впрочем, позже они взяли кредит у Германии на сто миллионов евро.

Также эксперты высказывают мнения, что если тунисские власти не бросят все силы на проведение антитеррористических мер, страна в скором времени может оказаться под влиянием одной из крупнейших радикальных организаций.