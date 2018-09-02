Сотрудничество с Россией позволяет туркам говорить с американцами в непривычном для них тоне

Если Анкара желает купить российские ЗРК С-400, она их приобретает, не спрашивая у кого-либо разрешения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Мы заключили с Россией сделку по С-400, и кто-то, кажется, обиделся. Сожалеем, но мы не будем спрашивать разрешения у кого-либо", – цитирует Эрдогана турецкая газета Milliyet.

По теме Вооружение С-400

По мнению военного эксперта Игоря Коротченко, Турция становится все более независимым государством. В этом не последнюю роль играет Россия, которая поставляет ей свои зенитно-ракетные комплексы.

"Для Турции получение от России такого оружия означает приобретение нового геополитического статуса избранной страны, которая в военном отношении имеет возможность полностью контролировать своё воздушное пространство и при необходимости применять такое оружие для атакующих её целей", – цитирует эксперта RT.

Он отметил, что американцы начали прозревать – политика "выкручивания рук" Анкаре уже не работает. Угрозы ввести санкции в случае выбора в пользу С-400, а не американского аналога Patriot PAC-3, не пугают турков.

Таким образом, заключил Коротченко, Турция фактически выбрала на ближайшие десятилетия дружбу с Россией, а не с США.