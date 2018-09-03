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Регионы поддержали вкладчиков

Фото: Ведомости/ТАСС
Политики начали борьбу за голоса вкладчиков

В преддверии единого дня голосования 9 сентября кандидаты на высшие государственные посты во всех регионах страны откликнулись на призыв Союза вкладчиков России высказаться по поводу неправомерных действий Центробанка по отзыву лицензий у коммерческих банков.

Представители организации, отстаивающей интересы клиентов кредитных учреждений, в середине августа предложили идущим на выборы политикам выразить свое отношение к политике Банка России и рассказать, как они в случае избрания намерены защищать интересы избирателей, которые по воле регулятора лишились всех сбережений или средств к существованию.

В послании отмечалось, что подобного ответа требует "трехмиллионный электорат", состоящий из тех, кто потерял в ликвидированных банках свои депозиты, работал на предприятиях, разорившихся после утраты денег на счетах, а также членов семей жертв Центробанка.

Обращение нашло отклик у значительного числа представителей различных политических сил. Поддержку разорившимся вкладчикам выразили кандидаты из разных регионов и партий, претендующие на самые разные должности.

"Центробанк должен стать подконтрольным государству", – заявил в ответ на обращение Союза вкладчиков кандидат в депутаты Госдумы от партии "Коммунисты России" Илья Клейменов, баллотирующийся в Тверской области. Однако, по его словам, этого сложно добиться, поскольку "оппозиционные партии мало представлены в парламенте, а остальным представителям нет дела до интересов избирателей".

Кандидат в депутаты Госдумы от ЛДПР, депутат Саратовской областной думы Дмитрий Пьяных также заявил о проблеме бесконтрольности ЦБ. По его мнению, регулятора нужно сделать подотчетным нижней палате парламента. "Депутаты представляют интересы граждан. Поэтому если люди страдают от какого-либо органа, то Госдума имеет право и должна решать эти вопросы в рамках своих полномочий", – указал политик.

Кандидат в губернаторы Псковской области от "Партии Роста" Игорь Романов предположил, что "бесконтрольный отзыв лицензий у банков" может оказаться замаскированной схемой по выводу и отмыванию денег. Политик предложил спросить руководство Госдумы о том, "почему не проводились парламентские расследования таких случаев". Романов предложил "усилить контроль над Агентством по страхованию вкладов, поскольку оно создано, чтобы гарантировать компенсации тем, кто теряет средства".

К требованиям Союза вкладчиков также присоединились кандидаты в губернаторы Московской области Борис Надеждин и Лилия Белова, кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев и многие другие.

Андрей ФИЛАТОВ
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