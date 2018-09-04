Трамп возглавит Совбез ООН по Ирану

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Американский лидер выступит в роли председателя встречи Совета безопасности ООН. Такая честь Дональду Трампу выпала на неделе высокого уровня Генассамблеи организации неслучайно. Все дело в том, что в этом месяце партию первой скрипки в Совбезе играют именно США.
"Темой заседания будет Иран", – сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах.
По информации агентства, подтверждение вышесказанному было получено и от других собеседников.
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