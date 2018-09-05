Единороссы напомнили избирателям о гражданском долге

Депутаты ЕР пригласили россиян на выборы 9 сентября

В единый день голосования каждый гражданин не просто ставит галочку напротив того или иного кандидата, а выбирает свое будущее, подчеркнули партийцы. Именно поэтому, уверены представители "Единой России", важно прийти на избирательный участок и проголосовать.

В Архангельской области 9 сентября жители выберут того, кто взвалит на свои плечи проблемы районов и поселений региона, отметила депутат Госдумы Елена Вторыгина.

"Когда люди приходят ко мне на прием, они почти не задают вопросов федерального уровня. В муниципальных образованиях людей интересуют вопросы дорог, воды, колодцев, вывоза ТБО и другие. И это все вопросы уровней муниципального образования и областного собрания", – пояснила законодатель.

О гражданской позиции россиянам напомнил парламентарий от Орловской области Николай Земцов. Он подчеркнул важность каждого голоса на предстоящих выборах и выразил уверенность в том, что орловчане отдадут предпочтение тому кандидату, который наведет порядок в регионе.

"Участие в голосовании – это долг каждого гражданина, проявление наших искренних чувств к нашему краю, забота о его будущем. Поэтому 9 сентября сделайте правильный выбор. Проголосуйте за того, кто, по вашему мнению, будет отстаивать ваши интересы", – обратился политик к своим землякам.

Необходимость участия в голосовании подтвердила депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. "Я лично общалась с теми, кто выдвинулся в качестве кандидатов на предстоящих выборах. Это – достойные люди, они проводят огромное количество встреч с людьми. И сами избиратели подтверждали то, что они чувствуют пульс избирательной кампании, так как те кандидаты, кто видит себя в будущем представителями власти, выходят в народ, выходят во дворы", – отметила Кувычко.

По ее мнению, активность в преддверии выборов проявляют и кандидаты, и избиратели, которые не просто являются на встречи, а задают много вопросов. Один из наболевших вопросов общественности – благоустройство территорий.

"Поэтому прийти на выборы и выразить свое мнение должно максимальное количество людей, к этому мы и призываем", – заключила парламентарий.

К призывам коллег присоединился представляющий Иркутскую область депутат нижней палаты Сергей Тен. "Сегодня все чаще звучит вопрос целесообразности участия в голосовании. Среди избирателей бытует мнение, что их голос ничего не решает, ничего не изменится. На мой взгляд, такая позиция просто не имеет права на существование", – заявил Тен.

По его словам, в нашей стране сформировалась своя культура избирательного права. "Обязанность избираться и быть избранным – это конституционная привилегия, которая наступает для каждого с момента достижения им 18-летнего возраста. Для одних это – гражданский долг, для других – семейная традиция, для кого-то возможность напомнить власти о своих проблемах и необходимости их решения", – резюмировал народный избранник.

В единый день голосования 9 сентября в России пройдут 82 выборных кампании. Они охватят 52 региона, в половине из которых жители выберут высших должностных лиц. В 16 областях – определят составы региональных законодательных собраний, в 12 – назначат депутатов административных центров, в восьми – их глав. Там же запланированы 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

Помимо этого, в ближайшее воскресенье состоятся досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.