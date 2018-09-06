Володин: поправки к проекту о пенсионных изменениях направлены в профильные комитеты ГД
Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о внесенном президентом РФ Владимиром Путиным пакете изменений, которые направлены на совершенствование пенсионной системы. Свое решение российский лидер озвучил на прошлой неделе.
"Это целый блок законодательных инициатив, направленных на защиту интересов граждан в условиях изменения пенсионной системы страны, о необходимости которых он заявил в своем телеобращении к гражданам 29 августа", – отметил думский спикер.
Он добавил, что речь идет о поправках не только в принятый 19 июля в первом чтении документ, но и в Налоговый, а также Уголовный кодексы. Законопроекты, в которые были внесены президентские коррективы, Володин направил в профильные комитеты нижней палаты.
"Уже на следующей неделе, 12 сентября, состоится заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионной системы. К этому времени председатели комитетов должны будут представить график рассмотрения внесенных поправок", – предупредил председатель ГД.
Украинцы назвали главную причину потери Крыма
В Киеве признали, что жители полуострова не хотят возвращаться обратно
Шведы закроют "Северный поток - 2"
В Стокгольме считают российский проект угрозой для безопасности страны
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украинцы требуют изгнать из страны пиратов МВФ
- Киев обнаружил "крымское оружие" в Донбассе
- Украина отдаст Донбасс России
НЛО
- Пришельцы нападут на Землю с Луны
- Пришельцы создадут из людей лекарства
- Разлетались: инопланетяне зачастили в США
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина