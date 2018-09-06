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Володин: поправки к проекту о пенсионных изменениях направлены в профильные комитеты ГД

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Законодательные инициативы защитят интересы россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о внесенном президентом РФ Владимиром Путиным пакете изменений, которые направлены на совершенствование пенсионной системы. Свое решение российский лидер озвучил на прошлой неделе.

"Это целый блок законодательных инициатив, направленных на защиту интересов граждан в условиях изменения пенсионной системы страны, о необходимости которых он заявил в своем телеобращении к гражданам 29 августа", – отметил думский спикер.

Он добавил, что речь идет о поправках не только в принятый 19 июля в первом чтении документ, но и в Налоговый, а также Уголовный кодексы. Законопроекты, в которые были внесены президентские коррективы, Володин направил в профильные комитеты нижней палаты.

"Уже на следующей неделе, 12 сентября, состоится заседание рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионной системы. К этому времени председатели комитетов должны будут представить график рассмотрения внесенных поправок", – предупредил председатель ГД.

Оксана ПОДТУРКИНА
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