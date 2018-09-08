Не выдержал: Трамп уснул во время критики Обамы

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Президент США Дональд Трамп заявил, то во время критикующей речи Обамы в свой адрес он уснул.
"Простите, я смотрел ее, но заснул. Мне она показалась очень хорошей для того, чтобы спать", – цитирует политика ABC News.
Трамп добавил, что при правлении Обамы экономическое состояние страны сильно ухудшилось. Он подчеркнул, что если бы на выборах в 2016 году победили демократы, то спад ВВП продолжился.
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