Здоровье
- Дневной сон оказался предвестником опасной болезни
- Уникальная диета защитит от инсульта
- Признаки рака найдут по ногтям
Свой голос председатель Госдумы отдал на избирательном участке №75 Пресненского района столицы.
Вячеслав Володин поговорил с наблюдателями о ходе голосования. Нарушений не зафиксировано, сообщили они.
В 80 регионах России, где сегодня проходит единый день голосования, состоится более 4700 выборов и местных референдумов. Пройдут дополнительные выборы семи депутатов Государственной Думы, также россияне выберут глав 22 регионов, депутатов 16 региональных законодательных собраний, глав муниципальных образований.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы проходят в шести субъектах Российской Федерации в семи одномандатных избирательных округах: Амурская область (Амурский одномандатный избирательный округ № 71), Калининградская область (Центральный одномандатный избирательный округ № 98), Нижегородская область (Нижегородский одномандатный избирательный округ № 129), Самарская область (Самарский одномандатный избирательный округ № 158), Саратовская область (Саратовский одномандатный избирательный округ № 163, Балашовский одномандатный избирательный округ № 165), Тверская область (Заволжский одномандатный избирательный округ № 180).
Британцы все отследили
Киев обманывает население, чтобы отвлечь от проблем с "голубым топливом"