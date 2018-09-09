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Володин проголосовал на выборах мэра Москвы

Вячеслав Володин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Единый день голосования проходит сегодня в 80 регионах нашей страны

Свой голос председатель Госдумы отдал на избирательном участке №75 Пресненского района столицы.

Вячеслав Володин поговорил с наблюдателями о ходе голосования. Нарушений не зафиксировано, сообщили они.

В 80 регионах России, где сегодня проходит единый день голосования, состоится более 4700 выборов и местных референдумов. Пройдут дополнительные выборы семи депутатов Государственной Думы, также россияне выберут глав 22 регионов, депутатов 16 региональных законодательных собраний, глав муниципальных образований.

Дополнительные выборы депутатов Госдумы проходят в шести субъектах Российской Федерации в семи одномандатных избирательных округах: Амурская область (Амурский одномандатный избирательный округ № 71), Калининградская область (Центральный одномандатный избирательный округ № 98), Нижегородская область (Нижегородский одномандатный избирательный округ № 129), Самарская область (Самарский одномандатный избирательный округ № 158), Саратовская область (Саратовский одномандатный избирательный округ № 163, Балашовский одномандатный избирательный округ № 165), Тверская область (Заволжский одномандатный избирательный округ № 180).

Виктория БАЛАЯН
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