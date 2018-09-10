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Зачем Собчак пиарит заблокированный ресурс беглого олигарха

Фото: utro.ru
В Роскомнадзор поступило официальное обращение по поводу зеркала сайта заблокированного в России ресурса Михаила Ходорковского

Портал "МБХ-Медиа", принадлежащий беглому олигарху, доступен в Сети на сайте "Собчак против всех".

Ресурс Ходорковского давно отметился вбросами и фейками. Особенную активность там проявляют в дни выборов в России. Вот и сейчас, в единый день голосования 9 сентября, официально заблокированный сайт распространял старые видеоролики с нарушениями на выборах под видом новых.

Главный редактор "Журналистской правды" Сергей Ушаков решил по этому поводу обратиться в Роскомнадзор с официальным запросом по поводу зеркала МБХ на сайте Ксении Собчак. В ведомстве пообещали принять меры: замначальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Александр Ижко отметил, что если информация о копии сайта подтвердится, то Роскомнадзор закроет его.

Правда, скорость с которой следящая за порядком в интернете организация принимает решения, устраивает не всех. Аналитик Владимир Соловейчик в интервью "Федеральному агентству новостей" посетовал на столь неторопливую реакцию, которая, по его мнению, привела к тому, что по пути на избирательные участки 9 сентября или прямо на них потенциальные избиратели имели в открытом доступе площадку для просмотра информационных вбросов и откровенных фейков.

Соловейчик счел медлительность Роскомнадзора в вопросе блокировки такого, как он выразился, полного безобразия на сайте Собчак странной, предположив, что свою роль в этом промедлении могла сыграть громкая фамилия телезвезды. Он напомнил, что избирательность в реализации закона неприемлема в демократическом обществе. "Все же надеюсь, такие ответы поступят, ибо закон должен быть один для всех", – резюмировал эксперт.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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