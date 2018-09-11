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Отравитель Скрипаля оказался украинским уголовником

Фото: GLOBAL LOOK press/FERNVALL LOTTE
продолжениеБез разбору: Лондон отыграется за Скрипалей на всех россиянах
Один из "агентов ГРУ" успел отсидеть в тюрьме и теперь пытается вести бизнес в Незалежной

Гражданин РФ Александр Петров, которого Лондон называет непосредственным отравителем Сергея и Юлии Скрипалей, на самом деле не имеет отношения к российской разведке. В действительности он лишь прописан в Москве, но при этом его жизнь тесно связана с Украиной.

Такой человек существует в реальности, вот только его биография разнится с той, которую рисовали британский СМИ. Петров не мог быть агентом ГРУ по одной простой причине – у него за плечами криминальное прошлое.

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Так, в 1998 году тогда еще 19-летний Петров получил условный срок два года за кражу со взломом. Проблемы с законом у него были и совсем недавно. Пять лет назад он не смог расплатиться по кредитам, которые взял, вероятно, для своего бизнеса. Расплатиться ему не удалось, и банки начали с ним судиться.

Кстати, о том, что бизнес Петрова шел ни шатко ни валко, говорит еще один занятный факт. Как пишет RT, В украинской базе данных "Канцелярська сотня" и базе "СПАРК-Интерфакс Петров значится как соучредитель Любопольской швейной фабрики и совладелец Торгового дома "ВИГОР". Партнером по бизнесу оказался некий Сергей Прудников. По его словам, Петрова сложно назвать предпринимателем, поскольку тот бросил тонущий бизнес и самого Прудников с долгами примерно в полмиллиона гривен.

"Скорее, кидала", – кратко охарактеризовал своего товарища Прудников.

Он также признался, что не уверен, кем на самом деле является Петров, который "вроде как не Петров, вроде как и не Саша". 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Артем ВЕСЕЛЫЙ
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