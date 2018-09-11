Движение "Голос": Сигналов о вбросах на выборах в Москве не поступало

Единый день голосования в столице прошел без серьезных нарушений

Выборы мэра Москвы, которые состоялись в минувшее воскресенье, прошли практически без нареканий, отметили в движении "Голос". О низком числе нарушений сообщил сопредседатель организации Григорий Мельконьянц.

По его словам, единый день голосования в Москве прошел относительно спокойно. "О вбросах или других серьезных проблемах сигналов не поступало", – пояснил Мельконьянц.

Он отметил, что спокойствие было нарушено лишь на участках, расположенных в Новой Москве и Подмосковье. Это были единичные случаи. В понедельник ЦИК объявила об аннулировании итогов голосования на двух участках в Подмосковье.

Жители столицы 9 сентября выбирали мэра. Убедительную победу одержал действующий градоначальник Сергей Собянин, получив поддержку 1 миллиона 582 тысяч 762 москвичей – 70,17% явившихся на избирательные участки отдали за него свои голоса.

Кроме него, на пост мэра претендовали еще четыре кандидата. Это Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, бывший законодатель нижней палаты от КПРФ Вадим Кумин и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин, который выдвигался от "Союза горожан".

Отметим, в Москве явка избирателей составила почти 31%.