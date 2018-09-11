Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Движение "Голос": Сигналов о вбросах на выборах в Москве не поступало

Фото:Агенство городских новостей "Москва"//Иванко Игорь
Единый день голосования в столице прошел без серьезных нарушений

Выборы мэра Москвы, которые состоялись в минувшее воскресенье, прошли практически без нареканий, отметили в движении "Голос". О низком числе нарушений сообщил сопредседатель организации Григорий Мельконьянц.

По его словам, единый день голосования в Москве прошел относительно спокойно. "О вбросах или других серьезных проблемах сигналов не поступало", – пояснил Мельконьянц. 

Он отметил, что спокойствие было нарушено лишь на участках, расположенных в Новой Москве и Подмосковье. Это были единичные случаи. В понедельник ЦИК объявила об аннулировании итогов голосования на двух участках в Подмосковье.

Жители столицы 9 сентября выбирали мэра. Убедительную победу одержал действующий градоначальник Сергей Собянин, получив поддержку 1 миллиона 582 тысяч 762 москвичей – 70,17% явившихся на избирательные участки отдали за него свои голоса.

Кроме него, на пост мэра претендовали еще четыре кандидата. Это Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев, бывший законодатель нижней палаты от КПРФ Вадим Кумин и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин, который выдвигался от "Союза горожан".

Отметим, в Москве явка избирателей составила почти 31%.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Раскрыта истинная личность отравителя Скрипалей

Один из "агентов ГРУ" успел получить судимость и обзавестись прибыльным делом в Незалежной

ОБСЕ закатила скандал из-за Крыма

Представителям полуострова нагло заткнули рот

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей