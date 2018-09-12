Американцам промыли мозги: Лавров жестко высказался о действиях США

Идея о "России-злодейке" прочно засела в сознании жителей Штатов

Глава российского МИД раскрыл способ, как в головы американских граждан вбили убеждение о стране-агрессоре.

Дело о так называемом "российском следе" в выборах президента в США и обвинения бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, которое продолжают раскручивать по сей день, привело к созданию негативного образа нашей страны.

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Манафорта обвиняли в том, что он действовал по указке Кремля, дабы не допустить победы Хиллари Клинтон, напомнил Сергей Лавров.

"А в итоге после многомесячных расследований, слушаний его обвинили исключительно в том, что он был агентом украинского правительства и работал в интересах украинского правительства", – цитирует его РИА Новости.

Демократическая партия проиграла, но ищет причины поражения везде, но только не внутри США, заключил Лавров.

Также глава внешнеполитического ведомства на Четвертом Восточном экономическом форуме отметил, что отношения России и Америки "отравлены". США вошли во вкус: по любому поводу, а чаще без, они вводят ограничительные меры.

Однако на успех при такой тактике рассчитывать не стоит, отметил он.

Американцам пора начать мыслить трезво – понять, что противостоять терроризму нужно вместе. Игра друг против друга, как в Сирии, не улучшит ситуацию, подчеркнул он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября, напоминает "Комсомольская правда".