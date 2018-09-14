В Госдуме обсудили использование лесных ресурсов

Законодатели рассказали о выполненной работе и поделились предложениями

В нижней палате проходят парламентские слушания, которые посвящены совершенствованию лесного и охотничьего законодательства. Депутаты рассматривают вопрос повышения эффективности многоцелевого лесопользования.

Один из главных инициаторов слушаний – председатель Госдумы Вячеслав Володин. Они стали итогом Национального лесного форума, который прошел в пять этапов в разных регионах России.

Кроме парламентариев, в них принимают участие представители законодательной и исполнительной власти субъектов РФ, общественных организаций, научных и образовательных учреждений, отметил первый зампредседателя ГД Иван Мельников.

"Россия – это пятая часть площади мировых лесов, а по показателю объема древесины на душу населения мы являемся абсолютными лидерами. Лесное хозяйство и лесопромышленная отрасль по заготовке и переработке древесины занимает одно из центральных мест в экономике страны – 60 тыс. предприятий, более 1 млн рабочих мест", – напомнил Мельников.

Он уточнил, что на сегодняшних слушаниях участники составят план законотворческой работы по обсуждаемым вопросам на ближайшее время. Впрочем, уже немало сделано. К примеру, парламентарии ввели лесные конкурсы для предприятий глубокой переработки и электронные аукционы. Также по их инициативе в сети появилась информация о лесах. На законодательном уровне россиянам разрешили сбор валежника. Ко всему прочему народные избранники закрепили важную формулу: один гектар выработок – один гектар восстановления.

Важность этого принципа отметил замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

"Главный принцип – гектар вырубленного леса, независимо от вида использования территории, должен быть обеспечен гарантированным гектаром лесовосстановления, причем с использованием саженцев качественного посадочного материала", – заявил он, подчеркнув, что ежегодно вырубалось до 150 тыс. гектаров леса.

"Сегодня этот законодательный пробел восполнен", — резюмировал замглавы Министерства природных ресурсов и экологии.

В ходе слушаний законодатели коснулись майских указов главы государства, который поставил амбициозные цели, связанные с прорывом в экономике страны.

"Но мы прекрасно понимаем, что никакого прорыва не будет, если мы не будем эффективно использовать то, что у нас есть, в первую очередь природные богатства, и, конечно, это лес", — напомнил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

В своем выступлении он предложил создать единую государственную геоинформационную систему лесных богатств, а также привел данные о запасах древесины. По его словам, они составляют 84 млрд кубометров. В вырубаемых лесах растет более 13 млн тонн грибов, ягод и орехов.

"Нам также нужно пересмотреть подходы к ценообразованию на древесину, обязательно добиться того, чтобы полностью запретить субаренду лесов. Уверен, нам нужно сделать обязательной биржевую продажу леса, который заготавливается государственными лесничествами и компаниями, которые вырубают лес для прокладки дорог, сетей и других линейных объектов", – предложил депутат.

Россия на сегодняшний момент является экологическим донором, сообщил председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Работа его "подразделения" ГД занимается законодательным обеспечением сохранения и защиты лесов. Исходя из его сведений, сейчас в стране порядка 12 тыс. особо охраняемых территорий. Несколько месяцев назад нижняя палата приняла поправки, усиливающие меры защиты таких лесов. Теперь запрещено владеть землями заповедников и национальных парков. В последних нельзя строить спортивные сооружения. Однако остаются проблемы пожарной безопасности и "замусоренности" лесов, отметил Бурматов, добавив, что законодательная работа по их решению продолжается.

О потерях от огня, вредителей и болезней говорил аудитор СП РФ Сергей Агапцов. По его информации, в прошлом году ущерб от лесных пожаров в стране составил более 25 млрд рублей. Сколько площадей уничтожили вредители и болезни, не известно, поскольку такая статистика не ведется.

"Системная проблема лесного комплекса – недостаточная точность оценки ресурсного потенциала, слабый учет и контроль за использованием лесов, которые должны обеспечиваться в процессе инвентаризации лесов и лесоустройства. Отсутствует актуальная информация о лесном фонде, что не позволяет эффективно планировать лесопользование", – заключил аудитор.