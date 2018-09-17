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Запад раздувает из холодной войны с Россией "горячую"

Фото: GLOBAL LOOK press/West Coast Surfer
Против политики США и ее союзников выступила нобелевский лауреат

Лауреат Нобелевской премии мира Мэйрид Магуайр обвинила страны НАТО в проведении политики, направленной на развал стран и разрушение жизней миллионов людей. В статье, опубликованной на портале Common Dreams, она написала, что для решения мировых проблем западным лидерам следует налаживать отношения с Москвой.

Помимо этого, СМИ следует перестать "демонизировать" Россию и "кормить" потребителей информации военной пропагандой, основанной на лжи и дезинформации.

Автор напомнила о временах "холодной войны", когда журналисты постоянно убеждали читателей в угрозе ядерной войны, исходящей из России. По ее мнению, сегодняшняя ситуация повторяет то время, когда Запад стремился "дать отпор неизвестному злу с Востока".

Милитаристская политика США, Великобритании и Франции ясно показывает, что эти государства неспособны принимать решения по глобальным мировым проблемам с помощью диалога, считает лауреат. По ее мнению, именно она привела к опустошению и развалу целых государств и росту количества мигрантов.

Для исправления ситуации с России необходимо снять санкции и развивать сотрудничество "с нашими российскими братьями и сестрами", уверена Магуайр.

В 1976 году Мэйрид Магуайр получила Нобелевскую премию мира за создание антивоенного Сообщества мирных людей, деятельность которого поспособствовала мирному урегулированию вооруженного конфликта в Северной Ирландии между ирландскими националистами и властями Британии.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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