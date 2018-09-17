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США приписали РФ убийство брата Ким Чен Ына

Ким Чен Нам. Фото: GLOBAL LOOK press\Yao Qilin
Россию назвали главным поставщиком яда в КНДР

Российский след отыскали в преступлении, совершенном против представителя Северной Кореи. Теперь американцы обвинили Москву в помощи спецслужбам КНДР.

Якобы Россия оказывала содействие в убийстве сводного брата лидера Республики Ким Чен Ына с использованием нервно-паралитических веществ. Об этом заявила постпред США Никки Хейли. По ее словам, российская сторона выступила поставщиком яда, а КНДР отравила Ким Чен Нама. 

"Когда Северная Корея исполнила убийство Ким Чен Нама, это было при содействии России, которая передавала биологические вещества Северной Корее", – резюмировала Хейли в ходе заседания Совбеза ООН по санкциям в отношении Пхеньяна, передает ТАСС.

Следующим шагом Вашингтона станет обвинение в одном из самых загадочных преступлений в истории Соединенных Штатов, не сомневается официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди", – иронично отметила она на своей странице в Facebook.

Ким Чен Нама убили 13 февраля прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура. Изначально в преступлении фигурировали две женщины с иглами. Затем список виновных расширили до четырех человек – граждан КНДР. По сообщениям властей Малайзии, родственник лидера Республики скончался от воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества.

Оксана ПОДТУРКИНА
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