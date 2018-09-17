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Запад предрек гибель России без Путина

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Американцы верят в развал РФ и в то же время боятся бесконтрольного распространения ядерного оружия

Соединенные Штаты уже сейчас должны задуматься о жизни после смены власти в РФ, несмотря на то что это произойдет в 2024 году. Без действующего президента Владимира Путина страна расколется на части, выйдет из-под контроля распространение оружия массового поражения.

Именно последнее "предсказание" больше всего пугает американцев. Далеко не радужные картины рисует в своем воображении журналист Брэндон Вайхерт. В то же время он признает, что на данный момент Путин "делает Россию снова великой".

Он пришел к власти, когда ему было 47 лет, напоминает автор материала. Затем он перечисляет заслуги российского лидера, после чего делится сомнениями, что "кто-то из его вероятных наследников сумеет удержать Россию единой".

"Учитывая слабость любых потенциальных преемников Путина, скорее всего, Россия расколется по границам своих федеративных республик. Она превратится в государство, охваченное хаосом и вооруженное ядерным – и не только – оружием массового поражения", – убежден Вайхерт. Своими рассуждениями он делится с читателями American Thinker.

Журналиста призвал к активным действиям США и их союзников. К примеру, пишет он, нужно тщательно продумать, куда пристроить российских беженцев, как сдержать распространение ядерного оружия и кого тайно подкупить в России, чтобы предотвратить его утерю. Да и пора "обхаживать" глав регионов и присматриваться, кто потом встанет у руля.

По мнению Вайхерта, первым на разрозненные земли и ресурсы страны позарится Китай. Вовремя ухваченные владения позволят ему превратиться с сверхдержаву и на равных вести диалог с США.

Последним автор статьи советует держать ухо востро и выстраивать политику государства по сценарию: действующий президент РФ перепишет конституцию, останется при власти и "продолжит раскол российского общества".

"В этом случае российское государство умрет вместе с самим Путиным", – подытожил журналист.

Оксана ПОДТУРКИНА
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