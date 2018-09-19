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"Единая Россия" высказалась о легитимности выборов

Андрей Турчак. Фото: ER.RU
В партии обозначили свою позицию о результатах единого дня голосования

Партия "Единая Россия" больше всех заинтересована в сохранении доверия общественности к проведению выборов. С таким заявлением выступил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, комментируя итоги голосования в Приморье.

"Закончилась проверка Центральной избирательной комиссии в Приморье, которая выявила нарушения как с одной, так и с другой стороны. Для партии "Единая Россия" чистота и легитимность выборов имеют определяющее значение. Как мы и говорили, наша Партия больше всех заинтересована в сохранении доверия общества к выборным процедурам", – рассказал он. 

Политик отметил, что прошедшие 9 сентября выборы стали для единороссов успешными в большинстве регионов, а также одними из самых конкурентных и чистых в истории: было зафиксировано минимальное количество жалоб и нарушений. 

"Для нас это принципиально важно, и, как вы помните, мы сами потребовали срочной и компетентной проверки всех обращений по нарушениям в ходе второго тура в Приморье. Мы благодарны Центральной избирательной комиссии за оперативную и компетентную проверку всех фактов", – отметил он. 

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