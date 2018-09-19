Владимирская область придет к "Народному решению"

Глава региона в связке с жителями будет работать над его развитием

Участие каждого поможет преобразовать провинцию гораздо быстрее и эффективнее. Развитие регионов не только в руках власти.

Взаимодействию всех, кто заботится о процветании своей малой родины, посвятила свое выступление губернатор Владимирской области Светлана Орлова. В обращении она предложила запустить новый проект "Народное решение", благодаря которому решать проблемы региона смогут сами жители.

"Его смысл в том, чтобы люди принимали непосредственное участие в управлении областью, в жизни каждого поселка, малого или большого города. Мы будем работать по-новому, и для этого необходимо, чтобы в нашу команду приходили новые люди, и таких достойных, честных, профессиональных людей в нашей области очень много", – уверена Орлова.

Видеообращение для своих земляков она записала в преддверии второго тура губернаторских выборов во Владимирской области. При этом с избирателями она разговаривала не как первое лицо региона, а как обычный человек.

"Скажу честно, не ожидала, что первый тур пройдет так, как он прошел. И, конечно же, переживаю. Последние дни постоянно задаю себе вопрос: вроде бы старалась – и результаты есть, так почему же не удалось достучаться до многих из вас? И знаете, что отвечаю себе? Значит, что-то сама сделала не так, где-то не доглядела, была уверена, что делаю правильно, но теперь понимаю, что одних лишь финансовых, экономических, производственных изменений, даже самых позитивных, недостаточно. Если люди не чувствуют, что все это в конечном счете делается именно ради них, то любые результаты, достижения просто обесцениваются", – заявила глава области.

По ее словам, люди у власти не имеют права перекладывать ответственность на других. "Сильный человек должен не просто признавать свои ошибки, он должен уметь их исправлять. Вижу в этом свой долг. И для этого буду работать со всеми, кто заинтересован в развитии области, а это все вы, жители", – подытожила Орлова.

В первом туре выборов губернатора Владимирской области, который состоялся в единый день голосования, 9 сентября, Орлова (кандидат от "Единой России") набрала 36,42% голосов. Представитель ЛДПР Владимир Синягин получил 31,19%. Второй тур пройдет уже в ближайшее воскресенье, 23 сентября.