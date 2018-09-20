Володин назвал сроки рассмотрения нового бюджета

Парламентарии обсудят финансовые документы в конце сентября

Государственная дума 24 октября рассмотрит проект федерального бюджета на 2019–2021 годы, а также проект бюджета Пенсионного фонда, Фонда соцстрахования и Фонда ОМС.

Об этом 20 сентября рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Второе чтение, возможно, состоится 14 ноября, и третье чтение, скорее всего, 20 ноября", – добавил спикер.

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По словам Володина, обсуждать законопроекты будут внимательно обсуждаться на пленарном заседании, причем время обсуждения может быть продлено в связи с тем, что они "требуют скрупулезного рассмотрения".

Кроме того, Совету Думы 26 сентября будет предложено рассмотреть вопросы об исполнении бюджетов Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и федерального Фонда обязательного медицинского страхования за 2017 год.

Обсуждение исполнения федерального бюджета за 2017 год намечено на 27 сентября. сообщается на сайте Государственной Думы.