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Британцы готовят киберудар по России

Фото: pixabay.com
Лондон мечтает наказать Москву за Скрипалей

Великобритания создаст специальный киберотряд для борьбы с Россией. При этом цель состоит не только в защите страны, но и в возможном нападении на Москву.

Отмечается, что в подразделение войдут около 2000 специалистов. Об этом рассказал экс-командующий Объединенного командования ВС генерал сэр Ричард Бэрронс.

"Внедряя наступательные кибертехнологии в Великобритании, мы выравниваем поле игры и предоставляем новые способы сдерживания и наказания стран, которые хотят причинить нам вред", – цитирует его телеканал Sky News.

При этом бюджет киберструктуры превысит 250 миллионов фунтов, однако эта цифра может еще вырасти.

Ранее дипмиссия РФ заверила британские власти, что Россия не планирует никаких кибератак против Британии, однако Лондон не доверяет Москве и готовится нанести опережающий удар.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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